Con Europa Galante e Fabio Biondi prosegue al Ristori la Stagione di Musica Barocca

La Stagione Barocca 2017 - 2018 al Teatro Ristori, prosegue mercoledì 31 gennaio uno dei complessi barocchi più affermati al mondo Europa Galante, che in pochissimi anni, grazie ad un’attività concertistica estesa in tutto il mondo e ad un incredibile successo discografico, diviene l’ensemble italiano specializzato in musica antica più famoso e più premiato a livello internazionale, partecipando ai più importanti Festival e esibendosi nelle sale da concerto più famose del mondo, dal Teatro alla Scala di Milano all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, dalla Suntory Hall di Tokio al Concertgebouw di Amsterdam, dalla Royal Albert Hall di Londra al Musikverein a Vienna, fino al Lincoln Center di New York ed alla Sydney Opera House.

Protagonista sarà il suo eclettico e storico leader, il violinista Fabio Biondi, che da anni incarna il simbolo della perpetua ricerca di uno stile libero da condizionamenti dogmatici e interessato alla ricerca del linguaggio originale. Il programma tutto italiano sarà dedicato a musiche di A. Vivaldi, P. A. Locatelli, F. S. Geminiani, A. Corelli, G.B. Sammartini.

PROGRAMMA

FABIO BIONDI violino e direttore

A. Vivaldi, Sinfonia per archi “Il Coro delle Muse” (1740) RV149 in Sol Maggiore

A. Vivaldi, Concerto per archi in sol minore RV152

A. Vivaldi, Concerto per violino in Re Maggiore RV222 ‘per Signora Chiara’ (1738)

P. A. Locatelli, Concerto grosso op.1 n.5 in Re Maggiore

F. Geminani, Concerto Grosso n.12 per orchestra, archi e basso continuo ‘la Follia’ Trascrizione per Concerto della Sonata op.5 n.12 di Arcangelo Corelli

A. Vivaldi Concerto per violino in si bemolle Maggiore RV 367

A. Corelli, Concerto Grosso op. 6 n. 4 in Re Maggiore

G.B. Sammartini, Sinfonia per archi JC 39 in Sol Maggiore

Nato a Palermo, Fabio Biondi inizia la sua carriera internazionale molto giovane, spinto da una precoce curiosità culturale e musicale che lo porta ad incontrare i pionieri della nuova scuola barocca. Nel 1990 la svolta decisiva: fonda Europa Galante che in pochissimi anni, grazie ad un’attività concertistica estesa in tutto il mondo e ad un incredibile successo discografico, diviene l’ensemble italiano specializzato in musica antica più famoso e più premiato a livello internazionale.

Con Europa Galante Fabio Biondi è invitato ai più importanti Festival e nelle sale da concerto più famose del mondo, dal Teatro alla Scala di Milano all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, dalla Suntory Hall di Tokio al Concertgebouw di Amsterdam, dalla Royal Albert Hall di Londra al Musikverein a Vienna, fino al Lincoln Center di New York ed alla Sydney Opera House. In pochi anni vende quasi un milione di dischi, e Le Quattro Stagioni vivaldiane incise per Opus 111 diventano un vero caso internazionale. Europa Galante conquista i più importanti premi discografici internazionali. Il suo sviluppo musicale orientato verso un repertorio universale, ma anche incline alla riscoperta di compositori oggi poco eseguiti, si direziona verso una letteratura che copre 300 anni di musica.

Oggi Fabio Biondi incarna il simbolo della perpetua ricerca di uno stile libero da condizionamenti dogmatici e interessato alla ricerca del linguaggio originale. Questa inclinazione lo porta a collaborare in veste di solista e direttore con orchestre del calibro dell’Orchestra di Santa Cecilia a Roma, l’Opera di Halle, l’Orchestra da Camera di Zurigo, l’Orchestra da Camera di Norvegia, l’Orchestra Mozarteum di Salisburgo, la Mahler Chamber Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra.

Dal 2005 al 2015, Fabio Biondi è direttore stabile per la musica antica dell’Orchestra Sinfonica di Stavanger. Con questa orchestra ha registrato, ottenendo sempre un grande successo discografico, l’opera Carlo Re d’Alemagna di Alessandro Scarlatti; Arie per Marietta Marcolini (diapason d’or) con Ann Hallenberg e, nel 2015, l’Oratorio Morte e Sepoltura di Christo di Caldara, per la casa discografica Glossa.

Nel 2015 è stato nominato direttore musicale del Palau de las Artes Reina Sofia di Valencia dove dirigerà nella stagione 2017-2018: La Clemenza di Tito di Mozart, Le cinesi di Gluck, Il corsaro di Verdi ed alcuni concerti strumentali. In questa stessa stagione Fabio Biondi dirigerà, inoltre, l’Orchestra da Camera di Stoccarda e l’Orchestre de chambre de Paris con le quali ha una collaborazione stabile.

In duo con pianoforte, cembalo, fortepiano o come solista, è presente nelle sale più prestigiose del mondo: Cité de la Musique a Parigi, Hogi Hall a Tokio, Carnegie Hall a New York e Wigmore Hall a Londra.

Per l’insieme dell’attività concertistica e l’esecuzione del Trionfo dell’Onore al “Festival Scarlatti” di Palermo nell’aprile 2002 l’Associazione Nazionale dei Critici Musicali ha assegnato il Premio Abbiati a Fabio Biondi ed Europa Galante; di nuovo nel 2008 è stato assegnato a Fabio Biondi ed Europa Galante, insieme alla Compagnia Colla, il premio speciale per Filemone e Bauci di Haydn (produzione della LXV Settimana Senese), per l’originalità e il pregio della riscoperta, che ha restituito il pieno splendore strumentale e vocale di questo lavoro di Haydn.

Dal 2011, è Accademico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e nel 2015 viene nominato officier de l’ordre des arts et des lettres dal ministerio di cultura francese.

Fabio Biondi suona un violino Andrea Guarneri (Cremona,1686) e un violino Carlo Ferdinando Gagliano del 1766, già appartenuto al suo Maestro Salvatore Cicero ed affettuosamente messo a disposizione dalla omonima fondazione.

Europa Galante nasce nel 1990 dal desiderio del suo direttore artistico, Fabio Biondi, di fondare un gruppo strumentale italiano per le interpretazioni su strumenti d’epoca del grande repertorio barocco e classico.

L’ensemble ha successo fin dalla pubblicazione del primo disco, dedicato alla produzione concertistica vivaldiana (Premio Cini di Venezia, Choc de la Musique in Francia).

Negli anni seguenti il gruppo colleziona un’eccezionale lista di riconoscimenti: cinque Diapason d’Oro, Diapason d’Oro dell’Anno in Francia, premio RTL, nomina ‘Disco dell’Anno’ in Spagna, Canada, Svezia, Francia e Finlandia, Prix du disque, tra i tanti altri. Da allora Europa Galante si è esibita nelle più importanti sale da concerto e teatri del mondo: dal Teatro alla Scala di Milano all’Accademia di Santa Cecilia a Roma, dalla Suntory Hall di Tokyo al Concertgebouw di Amsterdam, dalla Royal Albert Hall di Londra al Lincoln Center di New York, dal Théatre des Champs-Elysées di Parigi alla Sydney Opera House. In Italia collabora con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel recupero di opere vocali del Settecento italiano quali la Passione di Gesù Cristo di Antonio Caldara, Sant’Elena al Calvario di Leonardo Leo, Gesú sotto il Peso della Croce di Gian Francesco de Mayo, La Santissima Annunziata di Alessandro Scarlatti. Europa Galante si è anche impegnata nella diffusione del repertorio scarlattiano, con numerosi Oratori ed opere tra le quali, in collaborazione con il Festival Scarlatti di Palermo, Massimo Puppieno, Il Trionfo dell’Onore, Carlo Re d’Alemagna e La Principessa Fedele. Con grande successo di pubblico e di critica, Europa Galante è stata presente a Venezia – in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice – con le Opere Didone nel 2006, Bajazet ed Ercole sul Termodonte di Vivaldi nel 2007, e Virtù degli strali d’amori nel 2008.

Nel 2002 Fabio Biondi ed Europa Galante hanno ottenuto il Premio Abbiati della critica musicale italiana per l’insieme dell’attività concertistica e per l’esecuzione del Trionfo dell’Onore. Di nuovo nel 2008 è stato assegnato a Fabio Biondi ed Europa Galante, insieme alla Compagnia Colla, il Premio speciale Abbiati per Filemone e Bauci di Haydn (produzione della LXV Settimana Senese), per l’originalità e il pregio della riscoperta di questo lavoro che gli ha restituito il pieno splendore strumentale e vocale. Nel 2004 il Premio Scanno per la Musica è stato assegnato a Fabio Biondi ed Europa Galante in considerazione dei meriti acquisiti dall’ensemble, diventato uno dei gruppi musicali più autorevoli in campo internazionale.

Nel 2017, Europa Galante ha presentato il Piramo e Tisbe di Adolf Hasse al Theater an der Wein di Vienna e a Budapest e il Silla di Haendel alla Konzerthaus di Vienna con uno splendido cast. Ad Agosto 2017, continua la sua collaborazione con il Festival Chopin di Varsavia con Macbeth eseguito per la prima volta con strumenti originali e concerti per piano di Chopin insieme a Nelson Goerner. In questa stagione, sarà anche presente nelle più importanti sedi musicali italiane ed europee: Italia (Firenze, Milano, Verona, Varese,Treviso), Spagna (Madrid, Valencia, San Sebastian), Polonia (Gdansk), Svizzera (Locarno), Germania (Potsdam). Oltre alle numerose date europee, l’ensemble si esibirà anche negli Stati Uniti (Los Angeles, San Diego) e in una lunga tournée in Asia (Guangzhou,Shanghai, Beijing, Seoul).

Dopo un’importante discografia edita in collaborazione con la casa discografica francese OPUS111, Europa Galante ha collaborato con VIRGIN CLASSICS, per la quale ha pubblicato numerosi dischi che ottengono regolarmente i massimi riconoscimenti internazionali. Oggi Europa Galante collabora con la casa discografica GLOSSA con la quale nel 2015 ha pubblicato il CD I Concerti dell’addio di Antonio Vivaldi (Diapason d’Or) e i concerti per violino di Jean-Marie Leclair. Le prossime uscite previste sono l’opera Silla di Haendel registrata dal vivo alla Konzerthaus di Vienna cosí come i duetti di Paganini per violino e chitarra. Europa Galante risiede presso la Fondazione Teatro Due a Parma.

(fonte foto Teatro Ristori)