Il chitarrista Eugenio Della Chiara in Feltrinelli presenta il suo ultimo disco "Guitarra Clásica"

Martedì 27 marzo 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, il chitarrista Eugenio Della Chiara è ospite per presentare il suo ultimo disco "Guitarra Clásica".

Dedicato al repertorio classico rivisitato e trascritto dai grandi maestri dell'800 e del '900 spagnolo da F. Tárrega a A. Segovia. Per il suo debutto su Decca il chitarrista pesarese Eugenio della Chiara ha scelto un programma davvero interessantissimo che raccoglie le trascrizioni di celebri pagine di Haydn, Mozart e Beethoven realizzate da Tarrega, Llobet e Segovia, molti dei quali registrati per la prima volta nella versione per chitarra. Completano il CD due prime registrazioni assolute di Lanz e Galante.