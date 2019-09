Un incontro a Verona per scoprire Ethereum e Smart contract

Come funziona la rete Ethereum? Che cosa sono e come si programmano gli Smart Contract? Ne Parliamo in un evento pubblico giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 19 e fino alle ore 21, presso la Sala D di Via Giovanni Ongaro Nr 5 37135 Verona.

Relatore: Marcello Bardus, Blockchain Developer at Hinto, parte del team (per l'italia) di Bitconio.net.

Incontro pubblico dalle 19 - alle 21 con il seguente o.d.g:

Sai cosa è e come funziona Ethereum, la piu' grande rete mondiale di calcolo distribuita?

Sai che cosa sono e come si programmano gli smart contract e quale paradigma andranno a creare nel prossimo futuro?

A queste e ad altre domande troverai una risposta al prossimo Talk organizzato da Bitconio.net.

In data 31 Ottobre a partire dalle ore 19 e fino alle 21, Talk affidato a Marcello Bardus Programmatore Ethereum community, che ci illustrerà gli elementi chiave di Ethereum e SC con il seguente o.d.g.:

ETHEREUM, cos' è e come funzionano

Come creare uno SmartContract

Esempi e panoramica del codice

Elaborazione e programmazione di un Token

Sai che cosa sono gli Hackathon e come funzionano? Gli Hackathon sono Maratone digitali alle quali partecipano esperti dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori, grafici ed hanno quasi sempre finalità lavorative, didattiche, sociali. Di durata variabile fino a 3 gg, in questi contest gli sviluppatori gareggiano nella elaborazione della migliore soluzione tecnologica che risolva problemi in ambiti industriali, ma non solo.

Ultimamente, anche in Italia v'è un grande interesse nei confronti degli Hackathon e le partecipazioni a questi eventi stanno sempre piu' aumentando e creando interesse nella community Crypto. Quindi affronteremo:

Come si partecipa e cos'è un Hackaton

Alcuni programmi presentati ad Hackaton.

Talk affidato a Marcello Bardus, che recentemente ha partecipato all'Hackathon di Berlino, che vanta un'ampia esperienza nella programmazione e nella elaborazione di siluppo Blockchain e smart contract Ethereum, ed innumerevoli partecipazioni ad Hackathon in diverse parti del mondo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.eventbrite.com/e/biglietti