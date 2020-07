Cinema, musica e teatro per l'Estate a Villa Spinola

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Bussolengo, retto dall’Assessore Valeria Iaquinta, in collaborazione con l’associazione La Goccia, propone la rassegna culturale "Estate a Villa Spinola".

Sono in calendario 9 serate nel parco di Villa Spinola, una nobile e antica dimora, di proprietà comunale, che è tra i monumenti più importanti del paese. Cinque proiezioni cinematografiche, due rappresentazioni teatrali e due concerti musicali, animeranno le serate di luglio nella frescura di una rilassante area verde con vista Adige.

Scarica il programma dell'Estate a Villa Spinola 2020

Informazioni e contatti

Gli spettacoli teatrali e i concerti musicali sono a ingresso libero fino all’esaurimento dei posti. Per le proiezioni cinematografiche il costo del biglietto è di 4 euro. Ingresso gratuito per under 12 e disabili.

Web: https://www.comune.bussolengo.vr.it

- https://www.facebook.com/comunebussolengo/

Allegati