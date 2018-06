Un'estate di attività fisica e benessere al parco di via Baganzani in 2ᵃ Circoscrizione

Prende il via, lunedì 11 giugno, l’iniziativa “Parchi in Movimento”, con la proposta di attività motorie all’area aperta nel parco di via Baganzani in 2ᵃ Circoscrizione. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS9 Scaligera e dal Comitato di Verona Unione Sport per Tutti – UISP, con il patrocinio del Comune, intende promuovere l’importanza del movimento per contrastare i problemi di salute legati alla sedentarietà.

Il programma propone, per l’intera stagione estiva, attività di stretching, difesa personale, yoga, ginnastica dolce e Tai Chi, Qì Gong, pilates, danza gioco per bambini e parkour. Programma completo iniziative sul sito della 2ᵃ Circoscrizione.

Con un’unica tessera d’iscrizione, del valore di 5 euro per la copertura assicurativa, da richiedere alla prima lezione che si intende seguire, si potrà partecipare a tutte le attività per l’intera estate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 333 7975794.

L’evento è realizzato in collaborazione con la 2ᵃ Circoscrizione e le associazioni Gruppo Marciatori Cà di Cozzi, Cerchio Rosso Asd, 6movimento Asd, Vaganova Asd, Qì Gong, Asd Gamp e Uisp Comitato di Verona.

Il programma è stato presentato dalla presidente circoscrizionale Elisa Dalle Pezze insieme al referente regionale per la promozione dell’attività fisica dell’Azienda ULSS 9 Scaligera Giuliana Faccini e al presidente UISP Simone Picelli.

«Nella bella cornice del nostro parco cittadino – spiega Dalle Pezze –, verrà offerta alla cittadinanza l’occasione di sperimentare diverse discipline motorie, al fine di appassionarsi per continuare a farle anche durante il periodo invernale».