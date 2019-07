Musica, spettacoli e socialità con la rassegna "E...state insieme a Cellore"

Quest'anno è arrivata alla sua quinta edizione la rassegna "E...state insieme a Cellore" con serate di commedie, musica e spettacoli per tutte le fasce d'età, organizzata dall'Ass. Anche noi di Cellore in collaborazione con la Parrocchia di Cellore e con il Contributo del Comune di Illasi e il patrocinio della Regione Veneto.

Le serate si svolgeranno presso il Pala San Zeno in Via XXV Aprile a Cellore d'Illasi (VR) anche in caso di pioggia con inizio alle ore 21.

Le serate per famiglie del martedì saranno tutte con ingresso libero mentre per le sarete di teatro del giovedì si dovrà pagare il biglietto di 5 euro dai 10 in poi. I biglietti si potranno comprare la sera stessa presso la cassa dalle 20.15 in poi o il martedì precedente nella serata per famiglie.

Il programma