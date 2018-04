Il film "Cerca de tu casa" di Eduard Cortés all'Alcione per la rassegna ¡España, te quiero!

Nell'ambito del format Il piacere degli occhi promosso dal Verona Film Festival, dall'8 aprile all'11 maggio 2018 al Cinema Alcione di Verona si terrà la rassegna ¡España te quiero!



CERCA DE TU CASA - 20 aprile 2018

( Spagna 2016, 93')

Regia: Eduard Cortés, sceneggiatura: Eduard Cortés, fotografia: David Omedes, musica: Silvia Perez Cruz, interpreti: Silvia Perez Cruz

Nel 2007, in Spagna si eseguono i primi sfratti dopo l’esplosione della “burbuja”, la nefasta bolla immobiliare che mise in ginocchio il paese. La famiglia di Sonia non riesce più a far fronte al pagamento del mutuo per la casa e lei si vede costretta ad andare a vivere con il marito e la figlia di dieci anni dai propri genitori. Ma non finisce lì. La situazione si complica quando la banca chiede il sequestro esecutivo anche dell'appartamento in cui abitano i genitori, che avevano firmato la fideiussione...

"Cerca de tu casa" è un musical sulla crisi, sugli sfratti. Un modo di dare ai drammi che vediamo ogni giorno nelle notizie un nuovo look, più emotivo, più imprevedibile. Senza che perda la sua essenza, ma allo stesso tempo per risvegliare nuovi stimoli nello spettatore. Canzoni e coreografie non solo cercano di rendere il film spettacolare, ma cercano di esprimere in modo diverso scene purtroppo familiari come gli sfratti o la distruzione di centinaia di posti di lavoro. Grazie alla musica, volevo offrire un orizzonte di speranza. Una speranza emotiva che ci muove e ci porta, alla fine del film, a sentirci più energici e con stimoli migliori per affrontare un dramma che oggi scuote molte vite. (Eduard Cortés)