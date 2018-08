Escursioni guidate: un viaggio alla scoperta di panorami unici

IL LAGO E LA VALLE DELL'ADIGE VISTI DALLA MONTAGNA. Organizza la tua escursione alla scoperta di panorami incredibili...



- Escursioni guidate ogni Giovedì di Agosto e Settembre.

- Partenza alle ore 9.00 dall'ufficio turistico di Caprino in Piazza Roma 6, vicino al Municipio.

- Costo: €15,00 a persona (i bambini al di sotto dei 14 anni pagano la metà).

- Tempo richiesto per l'escursione: circa 2 ore.

- Prenotazioni entro le ore 17.00 del giorno precedente l'escursione.

- Ogni escursione richiede un numero minimo di 8 iscritti.

- In caso di pioggia, l'escursione verrà annullata.



Caprino Veronese è un incantevole centro ricco di luoghi da scoprire. Partendo dalla frazione di Spiazzi, a circa 800 metri di quota, si percorre un sentiero tra boschi e vigneti che permette di raggiungere diversi punti panoramici. Una volta raggiunto il Monte Cimo, potrete ammirare l'intera catena del Monte Baldo, il Lago di Garda, la Valle dell'Adige e tutte le bellezze di questo territorio. E poi rimarrete sorpresi dalla vista del Santuario della Madonna della Corona, aggrappato sulla roccia e a strapiombo sulla valle.



INFO E PRENOTAZIONI

Prenota la tua escursione per telefono, per mail oppure vieni direttamente da noi!



Indirizzo: Piazza Roma, 6

Tel: +39 045 6209955

Mail: iat.baldovaldadige.caprino.vr@gmail.com