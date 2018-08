Escursioni guidate: un viaggio tra gli antichi borghi di Caprino

Organizza la tua escursione alla scoperta di luoghi incantevoli...



- Escursioni guidate ogni Sabato di Luglio e Agosto.

- Partenza alle ore 9,15 dall'ufficio turistico di Caprino in Piazza Roma 6, vicino al Municipio.

- Costo: €15,00 a persona (i bambini al di sotto dei 14 anni pagano la metà).

- Tempo richiesto per l'escursione: circa 2 ore.

- Prenotazioni entro le ore 17.00 del giorno precedente l'escursione.

- Ogni escursione richiede un numero minimo di 8 iscritti.

- In caso di pioggia, l'escursione verrà annullata.



Caprino Veronese è un incantevole centro posto ai piedi del Monte Baldo, a 36 km da Verona e a 7 km dal Lago di Garda. Il territorio comprende diverse frazioni e piccoli borghi ricchi di storia e tradizione. La peculiare posizione del paese, a ridosso dei monti e in mezzo alla natura, costituisce un valore aggiunto ed esalta la bellezza dei paesaggi circostanti. L'ambiente può essere esplorato per mezzo di diversi sentieri e strade, percorribili sia a piedi che in bicicletta, che passano attraverso boschi e ampi spazi immersi nel verde.





INFO E PRENOTAZIONI

Prenota la tua escursione per telefono, per mail oppure vieni direttamente da noi!



Indirizzo: Piazza Roma, 6

Tel: + 39 045 6209955

Mail: iat.baldovaldadige.caprino.vr@gmail.com