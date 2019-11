Escursione in Val Tramigna con visita all'azienda agricola biologica

Una facile escursione tra i boschi e i dolci pendii della splendida Val Tramigna, alla scoperta di una natura appartata nel suo incanto, fuori dal caos di tutti i giorni. Lungo il tragitto faremo una visita all'Azienda agricola biologica Erba Madre, con possibilità di acquistare prodotti erboristici e cosmetici.

Partenza l'1 dicembre 2019 con ritrovo alle 8 al parcheggio di via Copernico n. 23 a Vago di Lavagno, lungo la SR11 (coordinate gps: 45.419648, 11.127285), per proseguimento in auto fino a Campiano.

Durata: circa 4 ore

Quota di partecipazione: 8 euro

È obbligatorio indossare scarponi o scarponcini da trekking.

