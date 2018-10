Escursione guidata sul Monte Altissimo

Itinerario facile adatto a tutti gli escursionisti che abbiamo un minimo di allenamento. In una bellissima cornice autunnale, saliremo una delle vette più alte della catena del Baldo: il Monte Altissimo. In un ambiente di media montagna, percorreremo un sentiero molto panoramico, ammirando il lago di Garda da un punto di vista davvero spettacolare. Dalla cima si potrà godere di una magnifica vista sulle montagne più alte a nord e non solo.

Percorso ad anello con un dislivello di 650 m. Punto di partenza dell’escursione: locaità Bocca di Navene (1.425 m). Ritrovo: 8:45 a Bocca di Navene o 7:30 al casello A22 di VR nord. Durata dell’escursione (viaggio escluso): circa 4 ore (ma può variare a seconda dell’andatura generale). E’ consigliabile portare la macchina fotografica, essendoci molti punti d’interesse. L’escursione è fattibile anche con i bastoncini da Nordic walking.

Qualora le previsioni meteo non fossero favorevoli, l’uscita potrà essere rimandata (nel caso vi foste iscritti, ne sarete informati al più tardi il giorno prima dell’escursione). Per informazioni o indicazioni: tel. 375.610.42.67 E-mail sil.gambato@gmail.com

E’ necessario iscriversi entro il 25/10/2018 ai recapiti sottoindicati. L’escursione sarà attivata al raggiungimento minimo di 5 partecipanti. Quota a testa: 15 € adulti - 10 € bambini fino a 10 anni.

Blog: http://www.spiritiliberi.info