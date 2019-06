Escursione guidata al chiaror di luna nella "Valle delle sfingi" di Camposilvano e degustazione

Sabato 15 giugno 2019 si va alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi del Parco Naturale. Non poteva mancare una serata di trekking nella straordinaria "Valle delle sfingi" di Camposilvano. La luna piena ci accompagnerà anche questa volta sui sentieri della Lessinia e soprattutto tra queste antiche rocce levigate dal tempo e dalla natura. La calda accoglienza dell'agriturismo Gaspari vi attende a fine escursione per una piacevole cena in compagnia e per degustare uno spumante Lessini Durello abbinato al formaggio Monte Veronese DOP.

In degustazione: vino Lessini Durello – Monti Lessini, formaggio Monte Veronese DOP.

Menu: antipasto degustazione, bis di primi con gnocchi di malga e bigoli caserecci al ragù, brasato di manzo con polenta e verdure cotte, dolce della casa, acqua, vino e caffè.

Informazioni tecniche e orari

20:00 - ritrovo e partenza a Camposilvano

22:00 - arrivo all'agriturismo Gaspari, degustazione e cena

23:30 - fine serata e rientro alle auto

Grado di difficoltà: FACILE

Durata escursione: 2 ore di cammino

Durante l'escursione saremo accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche Aigae. Si consigliano scarponcini da trekking, un'abbigliamento adeguato e uno spolverino o giacca antivento in caso di necessità. Si consiglia anche di portare con se una piccola torcia frontale o a mano.