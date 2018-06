Escursione guidata in Lessinia al chiaro di luna alla scoperta della Pecora Brogna

Una piacevole escursione estiva tra natura e gastronomia lungo le alte vie della Lessinia, godendo della dolce frescura serale e di un bellissimo tramonto di inizio estate. L'escursione guidata avrà come tema la ri-scoperta della Pecora Brogna e del suo allevamento in Lessinia, tra cultura e degustazioni di prodotti, attraverso l'incontro con i pastori e le greggi in questi giorni al pascolo nelle alta maghe.

La Brogna è una razza autoctona salvata dall'estinzione che oggi caratterizza un ritrovato modo di vivere la montagna, con le sue difficoltà e le sue soddisfazioni. Lungo il percorso sarà possibile degustare prodotti tipici a base di pecora Brogna della Lessinia, iniziando con un piacevole aperitivo con degustazione alla Malga Parparo di Sopra per poi sederci a tavola per gustare due prelibati piatti del Ristorante Al Caminetto, rigorosamente a base di carni e formaggi di Pecora Brogna.

La degustazione al ristorante prevede: Sedanini di pasta fresca fatta in casa con ragù di Pecora Brogna e menta fresca; Tortino di ricotta di Pecora Brogna con marmellata di albicocca. Acqua, vino e caffè.

Grado di difficoltà: MEDIO/FACILE

Durata escursione: 1:30 h andata, 1:30 ritorno

Guida ambientale escursionistica, assicurazione, aperitivo con degustazione e cena al ristorante inclusi nel prezzo!

Si consiglia l'utilizzo di scarponcini da trekking e di portare con se una piccola torcia frontale o a mano da usare durante il ritorno.

Programma escursione

Ore 18,30 - Ritrovo a Malga Parparo di Sopra - Google Maps

Ore 18,45 - Aperitivo e degustazione con Spiedino di Brogna, Formaggio di Brogna, Grissini e bicchiere di vino

Ore 19,30 - Partenza escursione fino a Malga San Giorgio con visita al gregge

Ore 21,00 - Cena (primo piatto, dolce, acqua, vino e caffè) presso il Ristorante Al Caminetto

Ore 22,00 - Partenza escursione per tornare alla malga Parparo di sopra

Ore 23,30 - Arrivo alle auto

Iscrizioni

Per informazioni chiama il +39 320 0736306

(fonte foto AltaLessinia)