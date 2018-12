Escursione guidata e degustazione a Roncà

DI VALLE IN VALLE CON EQUIPE NATURA - Inizia una serie di escursioni naturalistiche guidate lungo la Strada Del Vino Soave corredate da una degustazione di prodotti tipici. Le escursioni sono realizzate in collaborazione con l'Azienda Agricola Giannitessari partono da Piazza Guglielmo Marconi a Roncà (VR).



Verso le ore 13.30 è prevista una degustazione di vini guidata presso la Cantina giannitessari. La degustazione sarà accompagnata da pane e/o grissini pertanto è OBBLIGATORIO MUNIRSI DI PRANZO AL SACCO.

Difficoltà: facile/media

Lunghezza complessiva: 7 km

Dislivello totale in salita: 200 m



Si richiedono:

• l’utilizzo di scarpe da trekking o scarpe sportive, nonché di tutto l'equipaggiamento personale (abbigliamento caldo e confortevole per la stagione fredda, snack a piacere e borraccia di almeno 1l di capacità, per le pause), meglio avere sempre una giacca antivento/antipioggia;

• zaino robusto e confortevole, di capacità sufficiente a contenere l'equipaggiamento per l'escursione.

PREZZO TOTALE PER L'ESCURSIONE E DEGUSTAZIONE: € 18 a persona



PREZZO PER L’ESCURSIONE

€ 10 a persona. La quota dell'escursione sarà raccolta dalla guida.

Il prezzo comprende:

l’accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013),

assicurazione durante l’accompagnamento.

PREZZO PER LA DEGUSTAZIONE:

€ 8 a persona che comprendono la degustazione di 5 bicchieri di vino e l'assaggio di stuzzichini. La quota della degustazione verrà raccolta dalla struttura.



In caso di maltempo verrà effettuata una degustazione con spiegazione di un'ora da parte della guida presso la struttura ospitante al prezzo di € 13 a persona.



Numero minimo di partecipanti: 10

Richieste di informazioni e preiscrizioni vanno inviate entro le 14.00 del giorno precedente l’uscita a info@equipenatura.it



NB. è un'escursione pertanto non indicata per persone con problemi a caviglie/ginocchia, ecc



Per info o contatti FRANCESCO +39 3403281258

(preferibilmente SMS o What’sApp)