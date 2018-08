Trekking a quattro zampe by night per ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti

Il programma della passeggiata organizzata dal Centro Cinofilo Città di Verona prevede il ritrovo sabato 11 agosto alle 18,30 nel piazzale del Rifugio Bocca di Selva (strada Verona-Boscochiesanuova in direzione San Giorgio, deviazione a sinistra per località Bocca di Selva). Qui si terranno le presentazioni e la socializzazione dei cani.

Alle 19, partenza per l’escursione, su un percorso di 8 km, con un dislivello di 300 metri (l’altitudine di partenza e arrivo è di 1550 metri). L’itinerario si sviluppa ad anello su di una comoda strada forestale, prima sui prati d’alpeggio, poi nel bosco, quindi ancora sui pascoli delle malghe della Lessinia, con una vista spettacolare che si estende fino alla pianura. E con un po’ di fortuna sarà possibile anche godere del magico spettacolo delle stelle cadenti, dato che lo sciame delle Perseidi (che dà origine al fenomeno astronomico) sarà visibile dal 10 al 14 agosto. L’arrivo al rifugio è previsto attorno alle ore 22. Qui, chi lo desidera potrà anche cenare.

Le quote di partecipazione sono di 25 euro per il primo cane e 10 euro per ogni altro. La cena al Rifugio Bocca di Selva (con menù fisso: gnocchi di malga, affettati misti o formaggio, vino e caffè) costa15 Euro a persona.

L’evento è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Si raccomanda un abbigliamento da montagna e di portare con sé una torcia elettrica e la ciotola con acqua per il cane. I cani devono essere in regola con microchip e vaccinazioni.

Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 348 404029.