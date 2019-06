A Verona un evento gratuito con l'Escape Room Cronos di Alberto D’annibale

Giocare con mente e corpo, risolvendo gli enigmi entro un certo tempo, gestendo al meglio emozioni e stress, usando intuito, pensiero laterale e, last but not least, ci si salva solo se capaci di collaborare l’uno con l’altro. L’Escape Room Cronos della città scaligera lancia venerdì 21 giugno una serata gratuita nelle tre room tematiche: Area 51, Tomba di Tutankhamon e Inferno di Dante.

Per sperimentare un innovativo modo di divertirsi, socializzando con nuove persone, o conoscendo meglio vecchi amici, sviluppando al contempo numerose e utili abilità. Un fenomeno, quello delle Escape Room, che ne conta circa 8.000 nel mondo e 400 in Italia e si rivolge non solo a ragazzi e adulti come nuovo e stimolante modo di divertirsi ingegnandosi, ma anche ad aziende che, sempre più, ultilizzano le dinamiche che si creano per fare formazione ai propri team.

LE ROOMS DI VERONA: TRA GIOCO E CRESCITA - Verona è la città che ospita la prima Escape Room targata Cronos, azienda specializzata nella creazione di particolari “stanze di fuga” tematiche dove ragione, emozioni, lucidità, intuito e capacità di lavorare in team concorrono per salvarsi (o meno) in una corsa contro il tempo. Obiettivo? Uscire vivi dalla misteriosa base sperimentale e militare del Nevada, L’Area 51, dalle insidie che proteggono la ricca tomba del faraone Tutankhamon, oppure dai gironi nefasti della prima cantica della Divina Commedia, l’Inferno di Dante.

Questi i temi delle tre room veronesi tra cui è possibile scegliere di giocare, entrando nell’avventura con un team da un minimo di due a un massimo di sette persone, e risolvendo tutti gli enigmi di una stanza entro 60 minuti. Scoprire il cuore alieno e sopravvivere alla conseguente condanna nella prima room, trovare la chiave della vita e fuggire dalla piramide nella seconda, e accedere agli inferi senza perdere la propria anima, nella terza room: ecco il fine delle diverse Escape Room Cronos veronesi.

Qui è chiamata in gioco non soltanto la capacità logica di ognuno ma anche lo sviluppo di alcune competenza personali, come quella di relazionarsi in modo costruttivo e fluido ad altre persone, conosciute o non, esercitare l’ascolto attivo, la leadership e la capacità di problem solving in tempi ridotti. Ogni partecipante è chiamato qui a gestire al meglio le proprie emozioni in condizioni di stress, ad usare intuito, empatia e pensiero laterale quali mezzi necessari per uscire vivi dalla room. Comprendendo ben presto che si vince, e ci si salva, solo insieme.

L’EVENTO GRATUITO DI VENERDì 21 GIUGNO - La serata di venerdì 21 giugno presso la Escape Room Cronos di Verona (Corso Venezia, 9) offre tre sessioni completamente gratuite nelle tre room tematiche – Area 51, Tomba di Tutankhamon e Inferno di Dante. Le sessioni – che durano un’ora l’una e sono aperte a un massimo di sette persone per room - sono quelle delle ore 21.00, 22.30 e 00.00 ed è possibile prenotarsi unicamente telefonicamente in una delle tre sessioni per una delle tre Escape Room.

Per riservare il proprio posto, o quello di un gruppo, è sufficiente chiamare il numero 320.2447330 (i visitare il sito verona.cronos.house) dicendo il numero di persone e la stanza nella quale si vuole giocare. Il numero di persone per stanza è limitato, chi prima chiama e si prenotata si aggiudica la sessione omaggio!

IL FORMAT CRONOS E L’UNIVERSITÀ - Verona è la base dalla quale Alberto D’Annibale è partito per il format della prima Escape Room Cronos, puntando sulle logiche di differenziazione e posizionamento per emergere in un mercato già attivo e che, a oggi, conta in Italia circa 400 “stanze di fuga” (sono oltre 3.000 quelle nel mondo): numeri in costante aumento. Il format imprenditoriale di D’Annibale, e di Cronos, si distingue per puntare su qualità e marketing. Qualità che si esprime principalmente su due fronti che caratterizzano queste Escape Room: scenografie realizzate dagli stessi professionisti che progettano quelle dei principali parchi di divertimento italiani, con laser e colonne rotanti, ed enigmi ideati da una società leader in questo settore, che ha ideato le logiche di Escape Room per Italia, Europa ed America. In aggiunta a questo il fondamentale supporto in marketing, testato alla base, che permette di replicare il format Cronos in modo sicuro e “chiavi in mano” su altre città.

Le Escape Room studiate da Alberto D’Annibale e partite con quella di Verona nel 2017, si sono già replicate a Brescia, Padova, Varese, Treviso e Ravenna. Entro il 2019 apriranno a Roma, Perugia, Bologna, Firenze e Torino.

A fine maggio 2019 Alberto D’Annibale è stato invitato dalla Facoltà di Ingegneria di Bologna per parlare di come ha lanciato un’impresa di successo come Cronos Escape Room, all’interno del corso di “Creazione d’impresa” tenuto dal professore Fabrizio Bugamelli (Amministratore delegato di AlmaCube, l'incubatore dell'Università di Bologna e professore a contratto del corso Laboratorio di Creazione d'Impresa della Scuola di Ingegneria ed Architettura di Bologna). La chiave del successo, dice D’Annibale, unita a una costante formazione di qualità è “un atteggiamento a spugna davanti a tutte le possibilità”.

ALBERTO D’ANNIBALE: FORMAZIONE E CREAZIONE D’IMPRESA - Nato a Verona, classe 1995, fonda la sua prima società – Cronos Escape Room – nel 2017, anno in cui inaugura la prima room nella sua città natale, aprendo sotto la medesima egida e nell’anno successivo in altre quattro città, con l’obiettivo di arrivare, entro il 2019, ad aprire 11 Escape Room Cronos in Italia. Per differenziarsi sul mercato D’Annibale lavora sulla logica del posizionamento e della distinzione puntando sulla qualità: migliori scenografi, migliori enigmisti, marketing strategico.

Alberto D’Annibale ha iniziato a lavorare nel 2014 per l’azienda Wision, operante nel settore del cashback e acquistata tre anni dopo dal Gruppo Prime. In questi anni gestisce diversi team di venditori e fa formazione di qualità sia personale sia professionale, tra cui quella denominata “Training Structogram” (mirato a costruire una conoscenza professionale di se stessi e degli altri e delle relative applicazioni pratiche). Nel 2017 è il migliore venditori nel settore del cashback del Gruppo Prime nella sua fascia d’età (21enne allora), con il fatturato più alto in Italia. In questi anni impara e contemporaneamente forma i venditori, partecipando a corsi di comunicazione, leadership, marketing, leggendo in modo autonomo libri su questi temi e imparando da video on line. Il suo must? “Sfruttare ogni possibilità di crescita e avere un atteggiamento spugna”. A maggio 2019 Alberto D’Annibale è invitato dalla Facoltà di Ingegneria di Bologna per parlare di come ha lanciato un’impresa di successo come Cronos Escape Room, all’interno del corso universitario di “Creazione d’impresa”.