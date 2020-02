Errico Buonanno racconta nonna "Teresa sulla luna" a Lazise fra le pagine

Errico Buonanno, scrittore, traduttore, autore radiofonico e televisivo, il 15 febbraio per Lazise fra le pagine presenterà Teresa sulla luna. Vita, musica e peccati di mia nonna millantatrice (Solferino), un romanzo agrodolce che racconta la saga familiare dei Piserchia, in cui spicca lei: Teresa, la nonna che nessuno vorrebbe avere. Teresa che da giovane era bella, che aveva talento e aveva fatto innamorare gli uomini più celebri del Novecento. Una protagonista indecorosa, ammaliante e imperdonabile. Una saga familiare sulla segreta importanza della vanagloria.

L’incontro a ingresso libero si terrà alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale.

Modera la giornalista Katia Ferraro.

Inopportuni, eccessivi, invadenti, spocchiosi: questi sono i Piserchia, l’ingombrantissima famiglia materna toccata in sorte al protagonista. E, in mezzo a tutti, spicca lei: Teresa, la nonna che nessuno vorrebbe avere. Teresa che da giovane era bella, bellissima. Teresa che aveva talento. Teresa che ha conosciuto e fatto innamorare gli uomini più celebri del Novecento... o così dice. E infine Teresa che ha cresciuto il nipote tra idee irrealizzabili di grandezza e di fama, preparandolo a una vita di frustrazione. Quando la nonna muore, il nipote è costretto controvoglia ad adempiere alle sue ultime, teatrali volontà: diventare il suo biografo, tracciare la storia di colei che si autodefiniva «la più grande artista del secolo», barcamenandosi tra la realtà (più deludente) e i mille miti di famiglia. Ma non sarà forse questo il segreto della vita? Grazie alle storie, fallire con grazia.

Informazioni e contatti

Gli incontri proseguiranno il 13 marzo con Sveva Casati Modignani, il 21 marzo con Paolo Del Debbio e il 4 aprile con Luca Telese.

Info: Fondazione Aida tel 045/8001471- fondazione@fondazioneaida.it - www.fondazioneaida.it.