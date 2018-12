Il "Vita ce n'è world tour" di Eros Ramazzotti fa tappa in Arena per tre imperdibili concerti

Dopo l’annuncio di 60 show e delle date in Nord e Sud America con cui Eros Ramazzotti toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, San Paolo, Santiago del Cile e molte altre, si aggiungono 14 nuovi appuntamenti in Europa per il Vita ce n'è world tour che ha già registrato vendite per oltre 200 mila biglietti sui primi concerti europei e il sold out della data di debutto a Monaco di Baviera del 17 febbraio che è raddoppiata.

A seguito di un primo assaggio nel continente all’inizio del 2019 e dopo la parentesi di concerti nelle Americhe, il tour mondiale dell’artista italiano più famoso al mondo tornerà in Europa nei mesi di luglio e agosto con altre date in Francia, Italia, Spagna, Austria e Croazia per arrivare l’11, il 12 e il 14 settembre 2019 all’Arena di Verona con tre speciali appuntamenti.

Eros Ramazzotti porterà sui palchi più prestigiosi, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in oltre 30 anni di carriera, le canzoni del nuovo album Vita ce n'è. Uscito per Polydor il 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola, il disco ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana, è entrato al numero 1 anche delle classifiche di vendita di Austria e Svizzera e si è posizionato al 5° in Belgio, 6° in Spagna e al 7° in Germania.

Inoltre Eros ha preparato una sorpresa in occasione dell’arrivo del Natale: come fosse un regalo per il suo pubblico, da domani, mercoledì 12 dicembre, sarà online il video di In primo piano, e da venerdì 14 dicembre il brano, scritto per lui dall’amico Lorenzo Jovanotti, sarà in rotazione radiofonica.

Il video, girato alla Villa Reale di Monza, è caratterizzato da un mood intimo e raccolto che rende a pieno l’emozione e l’intensità espresse dalla canzone, la fotografia è tagliente, la luce minimale e l’artista solo al centro di ogni inquadratura; come da titolo, in primo piano.

Il VIita ce n'è world tour prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim, è la nuova occasione per portare nelle arene più importanti della musica internazionale le indimenticabili hit di Ramazzotti che sarà accompagnato, come sempre, da musicisti d’eccezione: il Direttore Musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore(batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles.

Le prevendite per le nuove date saranno aperte disponibili a breve su Ticketone.