Al Teatro Laboratorio in scena lo spettacolo "Erinni. O del rimorso"

Sabato 3 marzo ore 21 al Teatro Laboratorio di Verona (ex arsenale) è di scena “Erinni. O del rimorso”, uno spettacolo sul talento e sulla responsabilità e la difficoltà di realizzarlo. È anche uno spettacolo sulla depressione, sulla Cosa Brutta direbbe David Foster Wallace. È la storia di una ragazza che ha rinunciato al suo talento e ai suoi desideri, che rinuncia per paura della sconfitta. Decide di farla finita con il susseguirsi di giorni in cui non si riconosce più “in parte comprensibilmente, vista l’aggressività di un mondo che premia solo il successo e che obbliga alla scelta tra successo e sconfitta”. Tenta il suicidio, discende. E comincia un viaggio dentro se stessa dove l'io incontra la sua Ombra alla ricerca di una possibile integrazione. O di una rivoluzione.

Le Erinni sono le figure mitologiche della vendetta, perseguitano chi si macchia di un delitto contro il suo sangue fino a farlo impazzire. Immaginiamo le Erinni oggi e pensiamo al rimorso, ciò che letteralmente "ci mangia dentro". Il mostro che divora e inghiotte non siamo altro che noi stesse. In questo spettacolo le Erinni “tornano in chiave moderna con un’accezione psicanalitica e socialmente connotata sulle problematiche che riguardano il femminile e le donne in genere, offrendo anche una chiave contemporanea”.

Spettacolo finalista Premio Giovani Realtà del Teatro, Festival Direction Under 30 Teatro Sociale Gualtieri. Ideazione e regia Alice Conti, testo Chiara Zingariello. In scena Alice Conti e Veronica Lucchesi, scenotecnica Alice Colla, gruppo teatrale ORTIKA. Foto di Silvia Pinna.

Produzione Teatro della Caduta. Info 045/8031321-3466319280, info@teatroscientifico.com www.teatroscientifico.com