"Eremo con vista", visita guidata speciale all'eremo di San Giorgio a Bardolino

Fondazione Discanto intende valorizzare e far conoscere alcune prestigiose istituzioni culturali ancora poco note, coinvolgendo il grande pubblico in una serie di aperture straordinarie dal titolo “Inaspettate bellezze” alla scoperta dei partner del progetto di Hub del Management Culturale: Biblioteca Capitolare, Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, Eremo di San Giorgio, Museo Diocesano di Mantova e la Pia Società Don Mazza con il complesso di Villa Scopoli.

Il progetto ideato da Fondazione Discanto, con il sostegno di Fondazione Cariverona, ha una duplice funzione: formare giovani manager della Cultura e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio.



Il terzo appuntamento con la rassegna si terrà sabato 14 luglio presso l'Eremo di San Giorgio di Bardolino (VR). “Eremo con Vista”: una visita guidata speciale in un luogo panoramico che dall'alto domina tutta la costa orientale del Lago di Garda. A fare da guida sarà Padre Dalpiaz, priore dell'eremo, il quale accompagnerà gli ospiti in un percorso suggestivo dato dallo straordinario connubio di natura e arte.



Eremo con vista

sabato 14 luglio 2018 ore 18.00

Eremo di San Giorgio, Bardolino (VR)



INFO VISITA GUIDATA: Eremo con Vista/Inaspettate Bellezze



Eremo di San Giorgio – Bardolino (VR)

Sabato 14 luglio 2018 alle ore 18.00





INGRESSO LIBERO

Prenotazione obbligatoria

tel. 045 8538071

mail: segreteria@fondazionediscanto.it

Per informazioni: www.fondazionediscanto.it