Alla Biblioteca Capitolare il laboratorio per bambini "C'era una volta il libro"

Dopo il successo delle scorse edizioni, la Biblioteca Capitolare in collaborazione con Fondazione Discanto parteciperà alla FAMu 2019, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo che si terrà domenica 13 ottobre alle ore 16.

Nella Biblioteca Capitolare il tema di quest'anno verrà declinato in un laboratorio didattico dal titolo “C'era una volta il libro”. I giovani partecipanti (età consigliata 6-12 anni) potranno scoprire i segreti del lungo processo con cui anticamente si costruivano i libri.

I protagonisti di questo viaggio saranno pelli di pecora, piume d’oca, tane d’insetto, minerali luccicanti e altri materiali che, attraverso il lavoro sapiente di antichi artigiani, si trasformavano in preziosi manoscritti decorati. I bambini potranno poi mettersi alla prova con forbici, carta e pennarelli per immedesimarsi nel ruolo di rilegatori, amanuensi e miniatori e realizzare una versione moderna e personalizzata di un libricino fatto a mano.

L’iscrizione al laboratorio è obbligatoria in quanto i posti sono limitati. Il costo è di 10 euro a bambino. Parallelamente, genitori e accompagnatori potranno seguire la visita guidata all'esposizione temporanea "Dalla penna al torchio - la forma del libro dei secoli" ad un prezzo agevolato. Un'occasione unica per tutta la famiglia per trascorrere un pomeriggio all'insegna della cultura nella biblioteca più antica al mondo ancora oggi funzionante!

Informazioni e contatti

Domenica 13 ottobre 2019 – ore 16

Web: http://www.bibliotecacapitolare.it

Ingresso bambini:10 euro* (*L’iscrizione all’attività per bambini è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 10 ottobre. Età consigliata 6-12 anni).

Promozioni per le famiglie:

Sconto fratelli: nel caso di 2 figli iscritti all'attività, verrà applicato uno sconto del 50% sul secondo biglietto (5 euro anzichè 10 euro)

Sconto famiglia: ai genitori dei bambini che parteciperanno all'attività sarà applicato uno sconto del 20% sul biglietto per la visita guidata.

Prenotazioni: tel. 388 5758902 - mail: info@capitolareverona.it