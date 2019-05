Epigenetica: la scelta consapevole della propria realtà

Negli ultimi anni molte scoperte scientifiche hanno dimostrato in modo inequivocabile che non siamo esclusivamente predeterminati a livello genetico come si pensava tradizionalmente. Il nostro modo di pensare e nutrirci e le nostre emozioni hanno un enorme impatto sul controllo dei nostri geni, sulle nostre cellule e di conseguenza sul nostro stato di salute.

Con la Dott.ssa Francesca Pistollato cercheremo di capire come avvengono questi meccanismi di regolazione e come possiamo influenzarli con scelte appropriate, con la consapevolezza che il nostro benessere psico-fisico dipende anche e soprattutto da Noi. Verranno inoltre forniti consigli pratici su come influenzare positivamente e soprattutto, coerentemente, la nostra epigenetica.