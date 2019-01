Epifania in allegria a Soave: "brusa la vecia" e a seguire cioccolata calda per tutti

All'Epifania stai con noi in allegria, il 6 gennaio 2019 a Castelletto di Soave si terrà la manifestazione tradizionale per salutare le feste. L'appuntamento è al parco giochi di via Cristoforo Colombo. In caso di pioggia l'evento delle 18.30 si terrà presso l'ex scuola elementare.

Programma

ore 18 Brusemo la Vecia

ore 18.30 Cioccolata calda e a seguire pasta e fagioli

(fonte Facebook)