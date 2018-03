Suoni dal Mediterraneo con l'Ensemble Terra mater in concerto al Cohen Verona

Venerdì 23 marzo 2018 l'Ensemble Terra mater in concerto al Cohen Verona: il Mare che canta, suoni dal Mediterraneo.

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



Il nuovo progetto dell’Ensemble Terra Mater nasce come un racconto, intessuto dalle labbra esperte della musica, sul fascino e la suggestione delle tradizioni musicali della regione mediterranea. Agli strumenti e al canto sarà affidato il compito di narrare un lungo viaggio alla scoperta dell’indicibile ricchezza che l’incontro con il “diverso” può far nascere, la storia di un antico dialogo fra i popoli che sempre vissero specchiandosi sul Mare.

Angela Centanin: voce

Irene Benciolini: violino, viola, kantele

Ruben Arruba Medici: liuto arabo, chitarre, violino

Francesco Trespidi: flauti, cornamusa, percussioni

Nicola Benetti: fisarmonica, chitarra classica, percussioni



L'Ensemble Terra Mater nasce a Verona nel maggio 2016. I suoi componenti sono cinque giovani polistrumentisti studenti dei conservatori di Verona e di Padova innamorati della musica di tutto il mondo. La loro attività musicale nasce dal forte interesse per quel patrimonio sonoro che sta alle radici delle diverse culture mediterranee e per il repertorio medioevale europeo. L'ensemble ha ottenuto un caloroso successo nel 2016 e 2017, esibendosi in diverse occasioni importanti, quali presso l'associazione culturale GardArt, il Festival musicale "Verona Risuona", San Nicolò all'Arena, il Conservatorio F. E. Dall'Abaco di Verona, Corte Sgarzerie, la Basilica di San Zeno, la Sinagoga di Verona, il Festival internazionale Tocatí, Santa Maria in Chiavica, la Biblioteca Civica di Verona, il Teatro Ristori, il Teatro Sociale di Trento. Nell'autunno del 2017, l'Ensemble ha preso parte alla seconda edizione del Concorso "Music 4 the Next Generation" aggiudicandosi il primo premio.

(fonte Facebook)