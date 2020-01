Al Teatro Satiro Off di Verona lo spettacolo "Enrico V"

Per la rassegna Teatro Quotidiano va in scena al Teatro Satiro Off di Verona dal 29 al 31 gennaio 2020 lo spettacolo "Enrico V". Un tavolo, una sedia, una valigia, lo smartphone. Un uomo, solo, in una stanza, vuota, forse affittata per un giorno: l’ultimo giorno. Vive un senso di inferiorità, inadeguatezza, incapacità. Potrebbe essere un affamato, un immigrato, un estremista: in ogni caso un escluso, un deriso, un umiliato che non ha altra risorsa dello scontro, dell’aggressione per affermare il suo esserci, la sua forza, per essere finalmente lui il protagonista.

Ripete a memoria i monologhi di Enrico V di William Shakespeare.

Da protagonista vede il pubblico e lo usa; lo rende personaggio, partecipe, prima nemico e ora complice, attraverso lo strumento più diffuso: lo smartphone, finestra sul mondo, illusione di visibilità universale. Fotografa lo spettatore, lo porta nella sua stanza, lo filma, gli rivolge la parola. Uno streaming in real time per testimoniare l’impresa: il racconto diventa così immagine reale, punto di forza che rende immortali, sostegno alla decisione finale: immolarsi contro il nemico. Quale nemico? Il più facile da individuare: la società ricca, felice, forte ... e indifesa. Un estratto delle parole di Shakespeare che diventa un interessante e sorprendente giustificazione universale dell’aggressione, della forza dei pochi, dello scontro che risolve.

La versione messa in scena da Pontarollo ci racconta della decisione di un gesto estremo che trova forza nelle straordinarie parole di William Shakespeare e pone un inquietante interrogativo: quanto è davvero possibile combattere la capacità distruttiva di un suicida?

REGIA: Solimano Pontarollo

DA: William Shakespeare

TESTI: Andrea de Manincor

PRODUZIONE: Casa Shakespeare e Sycamore T Company.

ATTORI: Solimano Pontarollo

CREDITS: La foto è di Emanuela Giusto per Shakespeare Re-loaded Festival 2016

Informazioni e contatti

Web: www.casashakespeare.it

email: info@casashakespeare.it

telefono: 340 0523801