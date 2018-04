Grande festa del 1° maggio a San Zeno di Montagna

Dopo una lunga attesa e un po' di ritardo, finalmente la primavera è arrivata! Quale modo migliore di celebrare la nuova stagione se non con una grande festa? Per questo abbiamo deciso di organizzare una grande evento per il 1° maggio!

Il programma è denso e succulento: il mattino potrai partecipare alla 1a Scarpinà tra le Erbe del Baldo, una camminata - omologata dall'Associazione Marciatori Verona - che si snoda tra alcune delle strade e dei sentieri caratteristici di San Zeno (con due percorsi, di 11 e 6 km);

Sempre al mattino si terrà anche la sfilata del 12° Trattorraduno, da Lumini fino a Piazza Schena. Da ora di pranzo iniziano i festeggiamenti, fino al tardo pomeriggio: cibo, vivande, intrattenimento musicale e tanta convivialità! Durante tutta la giornata saranno presenti anche stand gastronomici, trattori d’epoca e prodotti tipici del marchio Baldo.

Il programma nel dettaglio:

ore 08.30 | Partenza Scarpinà da Piazza Schena a San Zeno

ore 10.00 | Ritrovo e iscrizione Trattoraduno in Piazza Lumini

ore 10.30 | Partenza parata trattori in direzione San Zeno

ore 11.00 | Termine della Scarpinà con ritrovo in Piazza Schena

ore 11.30 | Assegnazione riconoscimento Scarpinà

ore 12.00 | Benedizione dei mezzi agricoli in Piazza Schena

ore 13.00 | Inizio intrattenimento musicale, fino alle ore 17.00

(fonte Facebook)