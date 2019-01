Endurance Ride Express, un evento sportivo unico in Val d'Alpone

Endurance Ride Express 2019 è un evento sportivo, unico nel suo genere, organizzato per la prima volta per il prossimo 2 febbraio in Val d'Alpone. È un Trail di matrice Endurance /OCR con Sfida finale agli ostacoli (non competitiva). È rivolto agli aspiranti OCR Racer che vorrebbero imbattersi in questo sport e ai più esperti che vorrebbero sfoggiare le tecniche più temerarie o semplicemente godersi un allenamento Endurance sulle suggestive colline della Val d'Alpone.

PROGRAMMA, PERCORSO E CHILOMETRAGGIO potranno subire dei lievi mutamenti legati a esigenze tecniche o condizioni meteorologiche.

Il programma

Dalle 7:00

Meeting Point

(Accoglienza e Iscrizioni)



8:20 Warm Up

(Riscaldamento di gruppo)



8:30 START Briefing Tecnico

Metodologia della corsa

Resistenza allo sforzo

Corretta Postura e respirazione

..a seguire TRAIL LIBERO SU SENTIERO TRACCIATO

+ Stage Sprint Challenge

finale sugli Ostacoli

Informazioni utili

Dalle 7:00 saranno messi a disposizione gli spogliatoi Maschili e Femminili del Palazzetto dello Sport per deposito borse e docce comprese.



L'iscritto riceverà il PACCO TRAINING:

Buono pasto

Barretta energetica

Bevanda calda



• INFO TRAINING:

è altamente consigliato un abbigliamento tecnico in base alle temperature, con scarpe idonee al tipo di attività svolta

(OCR/Trail Running)



• ACCESSORI CONSIGLIATI:

Zainetto

Acqua

Cellulare carico

Spolverino o anti pioggia/vento

Guanti

Scalda collo

Cappellino

Integratore energetico o bustina di zucchero di emergenza



RItrovo al Palazzetto dello Sport di via San Pietro 77 - 37030 a Montecchia di Crosara (Verona).