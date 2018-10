Endless Harmony dal vivo per un esclusivo concerto al Teatro Fucina Machiavelli

Tornano gli Endless Harmony con il disco “Home Recordings”, progetto semiacustico che ha l’intento di far conoscere la band in una veste diversa e più versatile rispetto all’esordio di “Hyperspace” sempre su etichetta Vrec Music Label. La band presenterà “Home Recordings” in anteprima Venerdì 12 ottobre al Teatro Fucina Macchiavelli (inizio ore 21:00, ingresso 8€ con consumazione). Opening act NG&Jade. Il Teatro è in Via Madonna del Terraglio 10 a Verona.

Nella tracklist 8 canzoni semiacustiche tra cui l’inedito “Home is you”, delicato brano contro la depressione già presentato sul palco di DeeJay Onstage a Riccione quest’estate, la rivisitazione di “Echoes”, uno dei brani simbolo del disco d’esordio “Hyperspace” ed altre 6 canzoni reinterpretazioni di grandi artisti internazionali punti di riferimento per la band. Troviamo così in scaletta “Believer” degli Imagine Dragons, “Re-Arrange” dei Biffy Clyro, “Million Reasons” di Lady Gaga, “Skyfall” di Adele, “River” di Bishop Briggs e “Pennyroyal Tea” dei Nirvana (rarità registrata per il CD “Tribute to Kurt Cobain and Nirvana” realizzato per l’anniversario della sua scomparsa). Il disco sarà stampato in 100 copie CD in edizione limitata autografata dalla band che si presenterà ufficialmente nella nuova formazione composta da Pamela Pèrez alla voce, Federico Costanzi alle chitarre (e tastiere nel disco), Matteo Signorato al basso e Giuseppe Saggin alla batteria acustica.

Gli Endless Harmony sono una giovane rock band veronese. Nel 2013 partecipano a diverse serate e concorsi tra cui anche la partecipazione a CapiTalent su Radio Capital che inizia a dare alla band una visibilità nazionale. Nel 2014 firmano con l’etichetta Vrec di davvero comunicazione ed iniziano la pubblicazione di una trilogia di singoli corredati da rifacimenti di celebri brani del rock internazionale: “Ticket To Wonderland/Because of You” e “Blur/Whole Lotta Love” intervallati dalla partecipazione al cd “A Tribute To Kurt Cobain and Nirvana” dove hanno proposto “Pennyroyal Tea”. L’inedito “Independent” è inserito nella compilation “Pistoia Blues Next Generation” del 2015.Nel 2016 esce “Hyperspace” prodotto da Pietro Foresti su etichetta Vrec/Audioglobe. A giugno 2016 vincono il contest Obiettivo BluesIn aggiudicandosi il mainstage del Pistoia Blues Festival il 9 luglio 2016. Numerose le apertura ad artisti importanti come Morgan, Finley, Arthemis e molti altri. A Settembre 2017 vincono il “Musicland Rock Contest 2017” indetto da Radio Marilù. Ad Agosto 2018 partecipano a Deejay Onstage a Riccione con l’inedito “Home is You”. Ad Ottobre 2018 esce in tiratura limitata “Home recordings” raccolta di cover riarrangiate in versione semiacustica con l’inedito “Home is You”.