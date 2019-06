Con Cariverona al Teatro Ristori l'Enactus National Competition

Per la prima volta Verona ospiterà al Teatro Ristori, giovedì 6 giugno alle ore 15, l’Enactus National Competition, realizzata con il contributo della Fondazione Cariverona. Sarà un’occasione per vedere cosa le giovani generazioni progettano per il nostro futuro. Protagonisti gli studenti universitari provenienti dagli atenei italiani che sul palco del Teatro Ristori presenteranno le proprie idee progettuali sviluppate per il contrasto alla povertà e la tutela dell’ambiente. L’evento è molto di più di una semplice competizione perché comprende interessanti opportunità di networking ed interventi di esponenti di rilievo del mondo del business, della cultura e dello sport.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria online sul portale Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-enactus-italia-national-competition-2019-61102585478 . Enactus è un’organizzazione no profit internazionale, attiva in 36 Nazioni e vive grazie al sostegno di partner che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie risorse manageriali, ascoltando i progetti degli studenti e accompagnandoli in un percorso di crescita, offrendo loro opportunità concrete nel mondo del lavoro.

Il 6 giugno, saranno 14 gli atenei italiani (tra cui Università degli Studi di Verona, Università di Trento, Universita’ di Udine, Universita’ Ca’ Foscari di Venezia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e John Cabot University di Roma) rappresentati da oltre 100 studenti che presenteranno i loro progetti per la valutazione da parte di un qualificatissimo panel di 20 giudici appartenenti al mondo del business e delle Fondazione di origine Bancaria.

Il Team vincitore rappresenterà l’Italia all’Enactus World Cup 2019 che si terrà dal 16 al 18 settembre 2019 nella Silicon Valley in California. «Il nostro obiettivo nel sostenere questa iniziativa – evidenzia il Presidente della Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco - è quello di offrire l’opportunità ai giovani di esprimersi, confrontarsi tra loro e con chi compete con successo nel mondo imprenditoriale, per acquisire maggiore competenza, consapevolezza e fiducia. Investiamo sul futuro e sullo sviluppo dell’innovazione sociale ed economica».

«Riconosciamo il valore positivo del saper mettersi in gioco, perché noi per primi lo facciamo ogni giorno ed è questo lo spirito che riconosciamo degli studenti appartenenti al circuito Enactus. Confrontarsi con il loro entusiasmo e con le loro idee è stimolante e rappresenta un notevole valore aggiunto» è quanto ricordato da Giacomo Marino Direttore Generale di Fondazione Cariverona

Marta Bertolai - Country Leader di Enactus Italia - sottolinea che i progetti presentati all’interno della competizione devono essere basati su un concetto di business imprenditoriale, innovativo ed incentrato sul coinvolgimento dei beneficiari.

La finale nazionale prevede una panel discussion, dal titolo: “I vostri sogni, la nostra esperienza” modera Cristiano Seganfreddo, esperto di innovazione e intervengono: Alessandro De Nicola (Studio Orrick), Connor O’Shea (Coach Nazionale Italiana Rugby), Valentina Sangiorgi (Randstad Italia), Matteo Storchi (Comer Industries), Barbara Valaperti (Korn Ferry).