Al Centro Camilliano di Formazione il corso "Empatia. O della scoperta dell'esistenza dell'altro"

L’empatia è l’atto che sta alla base di ogni relazione, è il movimento che ci avvicina all’Altro e ci consente di percepirne sentimenti ed emozioni. In realtà, nel vissuto quotidiano, l’atto empatico si complica. L’incontro con l’Altro può, infatti, produrre avvicinamento, ma anche allontanamento. L’empatia è, dunque, “fragile” e presenta anche lati oscuri: può essere interrotta, bloccata, usata in modo manipolativo. Il percorso intende, pertanto, offrire ai partecipanti nuove chiavi di lettura di questo concetto e fornire strumenti per una pratica consapevole nei diversi ambiti della vita quotidiana.



Metodologia: è previsto il coinvolgimento attivo dei partecipanti al corso. Si prevedono momenti di pratiche differenti, attività di gruppo e condivisione di esperienze, alternati con momenti di approfondimenti teorici.



Destinatari: il corso è rivolto a chiunque sia interessato ad esplorare il tema dell’empatia e ad apprendere alcune semplici tecniche per praticarla in modo consapevole e generativo di cambiamento.



NOTE ORGANIZZATIVE

Date: 17-24-31 Gennaio 2019 ore 18.00 – 20.00

Conduttrice: dott.ssa ELISABETTA LUCCHI, Counsellor Professionista

Quota di partecipazione: Euro 40,00 + IVA



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it