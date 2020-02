"Emozioni in musica", concerto benefico al Teatro Camploy di Verona

Giovedì 5 marzo 2020 si svolge "Emozioni in musica" concerto benefico organizzato dall'Associazione Musica Viva presso il Teatro Camploy, Verona. Omaggio alle migliori canzoni di sempre, interpretate da musicisti e cantanti che costituiscono il tessuto musicale della nostra città e non solo. Il ricavato sara' devoluto all'Associazione Genitori Bambini Down Onlus.

Agbd (Associazione Genitori Bambini Down Onlus) 045 8700980 - 347 8244570.

