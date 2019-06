Emis Killa incontra i fan alla Feltrinelli Express di Verona

Martedì 25 giugno 2019 alle ore 15.00, presso la Feltrinelli Express in Piazzale XXV Aprile alla Stazione Porta Nuova di Verona, Emis Killa incontra il pubblico e firma le copie del disco "Supereoe Bat Edition". Per avere l'autografo, acquista il disco alla Feltrinelli Express e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie (*un pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento).

Supereroe Bat Edition o ltre a contenere le tracce dell’ultimo album disco d’oro Supereroe , come "Fuoco e Benzina" (disco di platino con oltre 30 milioni di stream su Spotify), "Rollercoaster" (doppio disco di platino con oltre 31 mln di visualizzazioni su YouTube e 37 mln di stream su Spotify) e "Claro" feat. Vegas Jones e Gemitaiz, include il nuovo singolo "Tijuana".

Il repack contiene anche "La mia malattia", brano con oltre 3 milioni di stream su Spotify, e due tracce inedite: "Batman" feat. Nayt, prodotta da Big Fish e "Montecarlo" feat. Geolier e prodotta da Dat Boi Dee. Il disco è un omaggio a Batman, uno dei più celebri supereroi di sempre. Il concept al centro dell’album è sempre quello sviluppato nel corso dello scorso anno dall’artista in collaborazione con Alessandro Vitti, disegnatore della Marvel che ha lavorato a fumetti quali Capitan America, Avengers, Iceman.