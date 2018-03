Elya (+ Overdose) in concerto al Claddagh di Bussolengo

Venerdì 23 Marzo al Claddagh di Bussolengo (VR) si terrà il concerto di Elya nuova data del suo tour acustico. Ingresso libero. Inizio ore 22:00. Opening act: Overdose.



Elya Zambolin, in arte Elya, è un cantautore padovano già leader degli Attika dal 2011 al 2013, noto al grande pubblico per le partecipazioni ad Amici 2014 e per il roboante terzo posto a The Voice of Italy su Rai 2 nel 2016 nel Team di Max Pezzali. Elya, dotato di un timbro caldo alla Chris Martin e di una poetica trasposta in canzoni melodiche ed emozionanti, ha poi continuato il suo percorso solista pubblicando i singoli “Evelyn”, “Che bella che sei” ed il recente “Ho conosciuto Paolo” che l’estate scorsa lo ha portato ad aprire la data unica italiana del concerto di Tom Odell al Pistoia Blues 2017.



Seguitissimo sui social con quasi 20.000 fans, dopo aver calcato gli stessi palchi insieme a Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi, Chiara Canzian (evento per Amnesty International), Max Pezzali, Arisa, Nomadi, Max Gazzè (Festival Show), per Elya è il momento di incontrare in giro per l’Italia il suo pubblico con una serie di showcase acustici accompagnato da Roberto Visentin alla chitarra in alcune città del nord e centro Italia in attesa di completare il suo esordio solista in prossima uscita.