Farewell Yellow Brick Road Tour: Elton John live in Arena per due concerti imperdibili

Il grande Elton John ha annunciato lunedì 5 marzo in via ufficiale due imperdibili date che si terranno in Italia, a Verona nella splendida cornice dell'Arena, nell'ambito del suo Farewell Yellow Brick Road Tour che segnerà l'addio alle scene dal vivo del cantante e compositore britannico.

I due concerti in Arena si terranno il 29 e il 30 maggio del 2019, il prossimo anno. I biglietti per le due date saranno messi in vendita sul circuito TicketOne dalle ore 10 di sabato 10 marzo. Sempre dalle ore 10 di domenica 11 marzo sarà inoltre possibile acquistare i biglietti nei tradizionali punti vendita.

«Voglio ringraziare i miei fan straordinari per il loro travolgente supporto lungo il corso della mia carriera e specialmente per l’interesse dimostrato a essere presenti per celebrare il mio ultimo tour, Farewell Yellow Brick Road. - ha spiegato Elton John - al proposito - Sono così emozionato per la partenza del tour e non vedo l’ora di vedere tutti quanti in giro».

(fonte foto Facebook Elton John)