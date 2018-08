Elli De Mon in concerto sul roof garden Hotel Corte Ongaro per "Cantautrici: voci indipendenti"

“Cantautrici” è una rassegna di musica indipendente tutta al femminile. Per quattro venerdì il Roof Garden dell'Hotel Corte Ongaro ospiterà musiciste note della scena indie italiana, che per qualità artistiche e personalità emergono ed escono dalla proposta mainstream. Il tutto in solo, strumento e voce.

Venerdì 31 agosto il Roof Garden ospiterà l’esplosività ed il talento di Elli De Mon. Chitarra slide, sitar, grancassa, sonagli. Il suo canto è blues americano intriso di tinte indiane, di atmosfere psichedeliche e primordiali. Gli scenari si muovono dai suoni del Missisipi agli antichi canti sciamanici indiani, alternando momenti viscerali a slanci eterei. Un live potente e mistico, che lascia il segno.

Lounge bar dalle ore 18.00

Inizio concerto ore 21.00

Ingresso con prima consumazione € 10,00.

Evento in collaborazione con Doc Live.