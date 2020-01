"​La mia battaglia"​ di Elio Germano al Laboratorio Autogestito Paratodos

Dopo il grande successo dello spettacolo "​La mia battaglia"​ di Elio Germano e Chiara Lagani, diretto e interpretato da Elio Germano, lo spettacolo torna in una nuova versione: "La realtà virtuale entra a teatro: segnale d'allarme - la mia battaglia". Si potrà vedere grazie a supporti visivi, creati con Omar Rashid, fondatore del progetto multimediale "Gold". Al termine della proiezione solo il 31 gennaio Elio Germano sarà presente in sala svelandosi alla rimozione del casco.

Produzione Infinito - Pierfrancesco Pisan - Isabella Borettini. Il 30 e 31 gennaio 2020 alle ore 18.30 e alle ore 21.30 a Verona presso il Laboratorio Autogestito Paratodos: Elio Germano - ​"Segnale d'allarme | La mia battaglia"

Proiezione in Virtual Reality (durata 70’).

Trasposizione in film a Verona de "La mia Battaglia", opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani diretto da Elio Germano e Omar Rashid. Lo spettatore sarà portato a piccoli passi a confondere immaginario e reale, in questa prospettiva la possibilità offerta dalla realtà virtuale di entrare nella narrazione sembra essere perfettamente calzante. ​Vi troverete in sala, in prima fila, insieme agli altri spettatori. Sentirete l’energia della ​stanza intorno a voi. Cercherete lo sguardo di chi vi è seduto accanto, perfino i gesti. Assisterete a un monologo che sarà un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco. ​"Segnale d’Allarme"​ racconta una storia vera, la nostra.

Il 31 gennaio 2020 ore 19.30 e ore 22.30: incontro con Elio Germano ​che sarà presente in sala per un confronto con il pubblico al termine della proiezione (solo il 31 gennaio dopo le due proiezioni).

"La mia battaglia"​ è il segnale d’allarme che Germano lancia contro l’informazione fatta solo di opinioni, la tecnologia che rischia di essere veicolo di pura distrazione di massa e una cultura mainstream che finisce per fagocitare sistematicamente la nicchia, sottraendole anche le opportunità concesse dalla tecnologia. Lo spettacolo è un monologo che porta a riflettere e a porsi domande su vari temi: il consenso, il libero pensiero, l’affabulazione, la dittatura. È una feroce e allucinata narrazione in cui un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta. Portatore di un muto volere collettivo diffuso nell’aria, l’artista da figura autorevole si farà a poco a poco sempre più autoritario, evocando lo spettro di un estremismo di ritorno travestito da semplice buon senso.

Informazioni e contatti

Info: ​arewehuman2@gmail.com - http://www.segnaledallarme.com - https://www.facebook.com/segnaledallarme/ - 3928058192 – 3409780012 Web: https://www.facebook.com/arewehuman.verona/

Prenotazioni: ​www.boxofficelive.it​.

Biglietto unico con tessera inclusa: 18 euro.

Laboratorio Autogestito Paratodos - Corso Venezia, 51 - Verona.