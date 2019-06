Eliana Liotta in Feltrinelli presenta il suo libro "Prove di felicità"

Venerdì 14 giugno 2019, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'ncontro con Eliana Liotta in occasione dell’uscita del suo nuovo libro "Prove di felicità" (La nave di Teseo). Interviene Maria Teresa ferrari presidente dell'Associazione La cura sono io. Evento in collaborazione con Associazione La cura sono io image. A seguire degustazione di frutta a cura di Ortonuovo.

Nel suo nuovo libro Eliana Liotta suggerisce 25 idee per cercare di vivere ogni giorno con gioia e in salute. La felicità è un dono che dovremmo fare a noi stessi. Dopo tutto, ce lo meritiamo. Si dice che siamo nati per soffrire, ma gli studi provano che la storia dell’uomo avanza alla ricerca di gioia, il nostro principio vitale. Lo testimoniano l’arte, la musica, l’innamoramento. Il sorriso pieno è l’espressione meglio identificabile sul volto: forse perché chi sa riconoscerla trova un amico, e gli amici allenano il buonumore. Un abbraccio seda lo stress, pranzare in compagnia stimola la produzione di endorfine. Con la vicinanza degli altri, a cascata, calano i rischi di depressione, di malattie del cuore, di ipertensione.