Il polistrumentista Elhzo porta l'Afro-jazz in Fucina Culturale Machiavelli

La #livemusic di Fucina Culturale Machiavelli spazia tra generi, contaminazioni e continenti. Dopo le suggestioni sudamericane raccontate da Gonzalo Bergara, venerdi 18 gennaio alle 21 calcherà le scene di via Madonna del Terraglio, Elhzo, che presenterà il suo nuovo album Yeuk Yeuk.

Elhzo è il progetto solista di Demba Seye Gueye, batterista e polistrumentista di origine senegalese, attualmente di base a Bologna e attivo in Italia e in Europa. Elhzo nasce come chitarrista Afro-jazz nella scena musicale senegalese, sperimentando anche la carriera di bassista e percussionista al fianco di numerose formazioni musicali jazz, reggae e pop, esibendosi anche in ambiti televisivi come Festivalbar, Maurizio Costanzo Show, Tappeto Volante e Domenica In.

Con il suo primo disco solista dal titolo Yeuk Yeuk, Elhzo sperimenta un viaggio tra jazz, afro-jazz e l'inesauribile world music. Registrato tra Senegal e Italia, ne testimonia la fusione di sonorità, dalla cultura Griot a quella del jazz europeo, con una riuscita commistione tra uso del ritmo, interventi di tromba, e la morbidezza delle chitarre e della voce. Un disco che è anche un'ode all'identità e all'inclusione, riprendendo tematiche ispirate dal movimento Negritude di David Diop.

Ingresso unico 8€ con drink incluso. Disabile ingresso gratuito + accompagnatore ridotto.

Biglietti disponibili in teatro via Madonna del Terraglio 10, Verona, e da boxoffice, Via Pallone 16 Verona, prevendita online su www.boxoffice.it

Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693 e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com

La stagione 18.19 #lecittàvivibili è sostenuta da Fondazione Cariverona, Fondazione Zanotto, Banca Mediolanum, Enosocial, Inlingua Verona.

Venerdi 18 gennaio h 21

Elhzo

#livemusic

Elhzo: Voce – Batteria

Yateke Mamadou: Basso

Andrea Zucchi: Sax alto-Baritono-Soprano-voce

Tim Trevor Briscoe: Sax alto-Clarinetto-voce

Marco Moiola: Chitarra – voce

