Elezione di Miss e Mister Basso Veronese 2019

Ritorna il concorso di Miss e Mister Basso Veronese, l'evento organizzato dalla Fashion One vi aspetta alla "Festa di fine estate La Contadina" venerdì 20 settembre ore 21 in piazza Madonna della Pace S.Vito di Legnago per la finale 2019.

La gara è valida pure come selezione per il Veneto di Models for Italy, ultima occasione per approdare alla finale nazionale che sarà sabato 5 Ootobre a Manerba del Garda (BS), presentata da Jo Squillo e ripresa dalle telecamere Mediaset e Class tv.

In questa unica selezione dell'anno 2019 si contendono il titolo sulla passerella 40 modelli/e provenienti da tutta la Provincia e zone limitrofe, valutati da una giuria tecnica composta da personaggi del mondo della pubblicità, immagine e spettacolo.

L'evento è patrocinato dalla Provincia di verona e Viviamo la bassa.

Informazioni e contatti

Per informazioni e iscrizioni (solo per i modelli e modelle) 3737346540.



Gallery