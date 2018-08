Con "El scansafadighe (el derby de Verona)" si ride a Cellore di Illasi

Giovedì 9 agosto alle 21, appuntamento al Palatenda di Cellore di Illasi con la commedia brillante “El scansafadighe (el derby de Verona)”, della compagnia ArteFatto Teatro.

Una storia tutta da ridere, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato, in cui l’equilibrio quotidiano di Gino, marito e padre di famiglia con un grande amore per la squadra dell’Hellas Verona, viene spezzato dall’arrivo dello sfaccendato fratello.

Da questo momento la vita non sarà più la stessa in casa Bruseghin e, in breve, l’obiettivo di tutti, vicina di casa compresa, diventa quello di trovare un’occupazione a Silvio il prima possibile, in modo da fargli “togliere il disturbo”.

Tutti sembrano disposti a tutto pur di raggiungere l’obiettivo, tanto da porre il buon Gino di fronte a un vero e proprio dilemma, per risolvere il quale ricorrerà al provvidenziale aiuto del suo guru, Gianluca Vighini, presenza onirica, che attraverserà tutta la commedia.

Una commedia divertente e dai ritmi incalzanti, che ha come protagonista l’amicizia, l’amore e la famiglia.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.