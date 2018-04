El scansafadighe (el derby de Verona), commedia brillante a Valeggio

Commedia brillante in lingua veneta e italiana. Una storia sospesa tra l'amore per il calcio e per la famiglia, dove l'equilibrio quotidiano del tifosissimo Gino Bruseghin, viene spezzato dall'arrivo del fratello, lo sfaccendato Silvio. Da questo momento la vita non sarà più la stessa in casa Bruseghin e, in breve, il buon Gino sarà messo di fronte a un vero e proprio dilemma, per risolvere il quale ricorrerà al provvidenziale aiuto del suo guru, Gianluca Vighini, presenza onirica e non solo che attraverserà tutta la commedia.