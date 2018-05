Ekaterina Belaya in concerto alla Biblioteca Capitolare

Per il progetto Hub del Management culturale, mercoledì 23 maggio, la Biblioteca Capitolare di Verona e la Fondazione Discanto presentano il concerto di Ekaterina Belaya: giovane promessa del panorama musicale russo, violinista dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo e vincitrice del 2° premio nella categoria Solisti al 21° Premio Internazionale di Musica Gaetano Zinetti 2016.



Apre l’esibizione la Partita n. 2 in re minore per violino solo BWV 1004 di J.S. Bach, la cui celebre Ciaccona finale rappresenta una delle vette più alte di tutta l’arte strumentale del compositore tedesco; a seguire, il Capriccio n. 2 e n. 9 di N. Paganini, ed infine la Sonata n. 3 per violino solo “Ballade” di E. Ysaÿe, compositore e violinista belga attivo tra Otto e Novecento



Il concerto del virtuoso archetto di Ekaterina Belaya si terrà alle ore 18:30 presso la Biblioteca Capitolare e sarà preceduto, alle ore 17, da una visita guidata alla scoperta dei tesori della biblioteca più antica del mondo. In questa particolare occasione verranno esposti al pubblico alcuni preziosi manoscritti di musica sacre e altri antichi volumi d’interesse storico ed artistico.



INFO EVENTO

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso piazza Duomo 19)

Mercoled’ 23 maggio 2018

ore 17:00 visita guidata ed esposizione codici musicali

ore 18:30 concerto della violinista Ekaterina Belaya



PROGRAMMA CONCERTO

J.S. Bach, Partita n. 2 in re minore per violino solo BWV 1004

N. Paganini, Capriccio n. 2 e n. 9

E. Ysaÿe, Sonata n. 3 per violino solo “Ballade”





Biglietti (biglietteria aperta dalle ore 16:00)

15 euro (visita + concerto)

10 euro (visita)

8 euro (concerto).



Infoline: tel. 045 8538071 – cell. 392 2231495 info@fondazionediscanto.it

www.bibliotecacapitolare.it