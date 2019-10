"Ein Prosit Fest" a Vago di Lavagno

Accorrete tutti alla 13 edizione dell'Ein Prosit Fest dal 17 al 20 ottobre a Vago di Lavagno in località Lepia. All'interno di una struttura coperta saranno presenti stand con specialità tirolesi accompagnate delle migliori birre Bavaresi.

Ein Prosit Fest è una manifestazione ispirata alle più note feste della birra in stile tirolese e bavarese. Come ogni festa della birra che si rispetti, non mancherà la cornice musicale. Ogni serata si esibirà un gruppo di musica folk tirolese diverso. "Ein Prosit Fest" è la manifestazione che porta a Lavagno un pezzo di puro Oktober Fest!

La serata Irlandese del giovedì (godetevi la birra Guinness)

I gruppi tipici bavaresi dal vivo

Gli gnocchi di malga, il famoso stinco dell'Ein Prosit e altre prelibatezze

I gonfiabili e la festa della Domenica con il truccabimbi per i più piccoli

La degustazione di birre della Domenica

Svariate sorprese vi aspettano

Quest anno stand aperti con musica dal vivo anche il sabato a pranzo e per tutto il pomeriggio.

Il programma

Giovedì 17 ottobre (Serata Irlandese)

19 Apertura stand (cena per squadre, prenotazioni al N°: 3454818230)

21 PATRICKS (gruppo irlandese)

Venerdì 18 ottobre

19 Apertura stand (prenotazioni al numero 3454818230 )

) 21 Gibierfest Band (La miglior band bavarese di Verona)

Sabato 19 ottobre

12 Apertura stand (NOVITA' 2019, Bigoli con sardèla e polenta e renga, solo a pranzo)

14 1° EPF ROCK FEST (4 gruppi emergenti: Suggest-ion, London Rush, Hellfiu, Redswine)

19 Apertura stand (prenotazioni al numero 3454818230 )

) 21 Tirock Band (direttamente dal trentino, musica bavarese e Apres-Ski)

Domenica 20 ottobre

12 Apertura stand (degustazione birre)

14 Piccolo Coro Millenote (gonfiabili e truccabimbi per i più piccoli)

17 DJ SET con DJ Righez

19 Apertura stand (prenotazioni al numero 3454818230 )

) 20.30 MeDanceAnEye (Cover Rock Band)

Informazioni e contatti

Web: www.gruppogml.it

- https://www.facebook.com/events/1011562172685163/