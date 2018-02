Il talento intimo di Egle Sommacal live al Cohen Verona

Appuntamento da segnare in agenda per venerdì 2 marzo 2018 con il talento cristallino di Egle Sommacal in concerto al Cohen Verona.

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



Egle Sommacal aggiunge un altro importante tassello al suo universo sonoro. Dopo il bellissimo “Il cielo si sta oscurando” ecco in arrivo “L’Atlante della polvere”. Una ricerca ed un gusto che ci lasciano sempre a bocca aperta, per fuggire dalle brutture contemporanee.

Egle Sommacal, chitarrista e compositore di grande talento, artista dal carattere introverso ma capace di intrigare e catturare il suo pubblico donandogli la propria anima. Carriera iniziata con diverse band tra cui gli indimenticabili Massimo Volume, con i quali compone quattro dischi, per poi intraprendere la strada del solista, producendo un disco dal titolo “Legno”, interamente strumentale e suonato con la sola chitarra acustica.

