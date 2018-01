All'Educandato agli Angeli la conferenza webinar “ContaminAzioni per l'Europa”

Aprire un confronto critico e multidisciplinare sull’Europa, che porti ad azione concrete per sensibilizzare i cittadini al tema dell’identità europea. È l’obiettivo di “ContaminAzioni per l'Europa”, conferenza webinar in programma il 18 gennaio, dalle 9.30, nel teatro dell’Educandato agli Angeli, in via Cesare Battisti 6 a Verona. L’appuntamento si svolgerà con modalità innovative e coinvolgerà anche altre tre città, Latina, Atene e Salonicco, collegate in streaming con la sede veronese. Inoltre, tutti gli interventi saranno registrati e trasmessi in podcast su piattaforma web, in modo da essere accessibili anche online al termine del convegno. All’iniziativa parteciperanno alcune classi dell’Istituto tecnico Marco Polo e del Liceo Scipione Maffei di Verona.

L'evento nasce dalla collaborazione tra l'aps Glocal Factory, esperta in formazione ed euro progettazione, e l'ente di ricerca Alteritas – Interazione tra i popoli, realtà veronese che studia le forme di contatto e di scambio tra culture e popoli diversi. La conferenza è stata organizzata con la collaborazione dei dipartimenti Culture e civiltà e Scienze giuridiche dell’università di Verona, della Fondazione Toniolo, dell’associazione VivInEuropa e della Cooperativa L’Ovile di Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune di Verona. l comitato promotore è composto da Simona Marchesini di Alteritas, Attilio Orecchio e Anna Schena, Glocal Factory, e Maria Clara Rossi di Alteritas e docente del dipartimento Culture e civiltà. “ContaminAzioni per l’Europa” è realizzata con il contributo di Fondazione Cariverona, Fondazione Cattolica e Glocal Factory.

Il programma. Il tema specifico della conferenza è quello delle contaminazioni, cioè di quei mutamenti che avvengono grazie al contatto con l'altro. La mattinata, a partire dalle 9.30, sarà dedicata a una seduta plenaria in cui il tema sarà affrontato da un punto di vista filosofico, storico, linguistico e geopolitico. Dopo i saluti delle autorità e l’introduzione di Simona Marchsini, fondatrice e coordinatrice scientifica di Alteritas, interverranno Adriano Fabris, filosofo dell’università di Pisa, Cecilia Cristellon, storica del Max-Plack-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt, Vittorio Dell’Aquila, linguista del Forskningcentrum för Europeisk Flerspråkighet, e Silvino Salgaro, geografo dell’università di Verona. Nel pomeriggio, invece, relatori e pubblico si divideranno in cinque workshop, che tratteranno alcuni ambiti specifici. In particolare, a Verona si parlerà de “Le seconde generazioni tra contaminazione ed emarginazione” e de “L’Europa del diritto e dei diritti”.

In contemporanea ad Atene verrà affrontato il tema “Migrazioni e contaminazioni: tra realtà e bisogni”, a Latina il focus sarà su “Cibo: strumento di contaminazione culturale”, mentre a Salonicco al centro del workshop ci sarà il tema “Diversità e contaminazione in carcere e nei luoghi dell’emarginazione”. Al termine di questi incontri i partecipanti si riuniranno nuovamente sulla piattaforma digitale predisposta per il convegno per presentare il loro lavoro e confrontarsi con gli altri gruppi.

“Ogni piccolo tassello nell'ideazione e nell'organizzazione dell'evento – spiegano Glocal Factory e Alteritas - ha un senso e una funzione specifica. Questa conferenza vuole essere uno spazio di riflessione e discussione, ma anche l’occasione per proporre azioni concrete. La modalità innovativa di svolgimento vuole essere testimone, nella collaborazione tra diverse città e nel congiungimento di più mezzi di comunicazione, di una contaminazione positiva e produttiva. Abbiamo l’ambizioso obiettivo di contribuire alla costruzione di un futuro comune”.

È già stata confermata la partecipazione di alcune classi dell’Istituto tecnico Marco Polo e del Liceo Scipione Maffei di Verona, ma il convegno si rivolge anche a studenti e professori universitari, addetti ai lavori nell’ambito della progettazione europea, operatori dei settori maggiormente toccati dalla tematica e a chiunque sia interessato al dibattito.