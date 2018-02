Al Cohen Verona Edna live giovedì 8 febbraio

Giovedì 8 febbraio Edna in concerto al Cohen Verona:



Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



Andrea Bozzetto: acoustic piano, fender rhodes, korg ms20

Stefano Risso: double bass, synth bass, live electronics

Mattia Barbieri: drums



Edna fa della propria estetica la ricerca ritmica contemporanea. Ritmi sovrapposti e cellule polimetriche però non portano ombra ad una grande passione per la melodia, la qual cosa rende il materiale finale profondamente sperimentale, ma non di difficile accesso.

Andrea Bozzetto, Stefano Risso e Mattia Barbieri si muovono lungo coordinate che riescono ad incrociar trame poliritmiche e pratiche melodico armoniche del novecento europeo, a fondere tradizione jazz e avanguardia. Da pochissimo tempo sulla scena, Edna viene invitato a suonare al Torino Jazz Festival 2016 nella prestigiosa location delle Torri di Piazza Vittorio Veneto, all’ Alba Jazz Festival 2016 dove ha collaborato con Francesco Diodati e al Jazzit Fest 2016 e 2017. Negli anni, singolarmente, hanno collaborato con Richard Galliano, Javier Girotto, Gianni Coscia, Fabrizio Bosso, Francesco Bearzatti.



Link Edna Music Page

(fonte Facebook)