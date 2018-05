Da Verona al santuario della Madonna della Corona, è l'Ecomaratona del Pellegrino

Si svolge sabato 12 maggio, con partenza alle ore 8.00 da Verona, Via Camillo Cesare Bresciani (sede Pia Opera San Camillo) ed arrivo alla chiesa parrocchiale di Brentino Belluno (VR).

L’Ecomaratona del Pellegrino non è una gara, ma un vero pellegrinaggio fatto di corsa con uno scopo ben preciso: “Per non lasciare indietro nessuno”. Dopo un momento di ristoro e preghiera si salirà in camminata fino al santuario della Madonna della Corona.

Tutta la fatica degli atleti-pellegrini sarà manifestata alla Madonna quale richiesta di intercedere per dare sollievo e speranza alle persone malate e bisognose.

La preghiera di intercessione sarà donata alla persona predestinata sotto forma di rosario (lo stesso rosario indossato durante il pellegrinaggio). Quest’anno,l'evento è a favore del progetto ABEO “Un mattone per villa Fantelli”.

Programma dell'evento:

Ore 7.00 ritrovo partecipanti presso il Centro Formazione Camilliano di via Astico (strada per il quartiere Quinzano di Verona)

Maggiori dettagli sul sito ufficiale Noi corriamo da Dio

(fonte Comune di Verona)