Ecco perché canto: a Verona il christian music contest "Abbraccia la vita"

La storica kermesse di musica cristiana organizzata dal Centro di Pastorale adolescenti e giovani della Diocesi di Verona. Da oltre trent’anni Ecco perché canto è l’appuntamento che coniuga musica e fede, veicolando tra giovani e adolescenti messaggi universali di pace, fraternità e solidarietà.

Anche in questa edizione 2019 del Christian music contest, in programma il 7 settembre, i giovani partecipanti sono stati chiamati nei mesi scorsi a presentare una canzone ideata e scritta da loro. Alcuni di questi brani sono stati selezionati e, dopo un lungo lavoro di formazione, arrangiamento e preparazione, curato dai musicisti professionisti di Ecco perché canto, saranno presentati in anteprima sul palco del Teatro Romano. A cantare saranno gli stessi autori esordienti, accompagnati da altri giovani che hanno preso parte all’iniziativa come musicisti, coristi o interpreti.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2301216796797194/