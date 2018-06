E...state insieme a Cellore 2018: il programma degli spettacoli

Quest'anno è arrivata alla sua quarta edizione la rassegna "E...state insieme a Cellore" con serate di commedie, musica e spettacoli per tutte le fasce d'età, organizzata dall'Ass. Anche noi Cellore in collaborazione con la Parrocchia di Cellore e con il Contributo del Comune di Illasi e il patrocinio della Provincia di Verona.

Le serate si svolgeranno presso il Pala San Zeno in Via XXV Aprile a Cellore d'Illasi (VR) anche in caso di pioggia con inizio alle ore 21:00 e tutte con ingresso libero.

Programma

17-lug concerto del coro "Piccole Dolomiti" di Illasi

19-lug commedia in dialetto veronese "Le me toca tute", compagnia teatrale La Nogara di Cogollo di Tregnago

24-lug rappresentazione di "Peter Pan", liberamente tratto dall'omonimo film, compagnia amatoriale i "GenAttori" di Illasi

26-lug commedia in dialetto veronese "L'eredità", compagnia teatrale El Gavetin

31-lug spettacolo di giocoleria e sputafuoco con "Monaldo Istrio Lo Giullaro"

02-ago commedia in italiano "S.E.L.F. Control", compagnia teatrale Zeropuntoit di Verona

07-ago animazione e giochi dei nonni con "Nuvoletta e Semola" dell'"Associazione Culturale Nuvoletta e i giochi dei nonni"

09-ago commedia in dialetto veronese "El scansafadighe (El Derby de Verona)", compagnia teatrale ArteFatto Teatro di Verona

Gallery