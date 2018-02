"E ora? È ora?" di MuZo Dance Theatre: la danza contemporanea a Fucina Machiavelli

Nella terza stagione di teatro Fucina Culturale Machiavelli, #PaesaggiUmani, tra le molte novità di quest'anno, trova spazio anche il teatro danza, un campo finora inesplorato nel teatro di via Madonna del Terraglio. La compagnia veronese MuZo Dance Theatre, sarà in scena con lo spettacolo "E ora? È ora?" sabato 3 marzo alle ore 21.

Uno spettacolo che parte dal movimento, scritto ideato e interpretato dai giovani Matteo Zonca e Giulia Roversi, e che prende spunto dalla domanda: “Se rimandi, scissi i contrari, cosa rimane in mano?”. La ricerca di una risposta si fa soluzione nel superamento del confine tra prosa e coreografia, attraverso un'indagine dello spazio e la riscoperta del corpo come mezzo artistico. Un processo che contraddistingue il metodo dei due artisti, finalizzato all’evocazione, in cui le scelte registiche si intersecano travalicando le necessità narrative.

Fondata a fine 2016, muZo Dance Theatre Company, diretta da Matteo Zonca e Giulia Roversi, si avvale di un proprio metodo, lavorando sul piano fisico ed emotivo, riversando il carattere e la personalità del danzatore, nel suo movimento. Il metodo trae spunto dallo studio delle arti visive e l'analisi dei testi letterari.

Informazioni e biglietti

Biglietto intero € 13, under30 e over65 € 10, conservatorio € 8; disabili con accompagnatore omaggio+ridotto.

Biglietti disponibili da Boxoffice, www.boxofficelive.it, e via Pallone, 16 presso il teatro (tel.3487663693), Per info biglietteria.fcm@gmail.com, 3487663693 e www.fucinaculturalemachiavelli.com.

Con il patrocinio del Comune di Verona (Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche giovanili) ed è realizzata con il sostegno di Fondazione Cariverona e Fondazione Giorgio Zanotto. Ne è sponsor Enosocial e media partner Carnet Verona e Salmon Magazine.

